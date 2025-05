Jean Mendonça anuncia assinatura de ordem de serviço para pavimentação da Estrada do Calcário em Espigão do Oeste

O deputado Jean Mendonça (PL) anunciou que o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, assinou a ordem de serviço autorizando o início das obras de pavimentação dos primeiros 10 quilômetros da RO-133, conhecida como Estrada do Calcário. A empresa Cavalca Construções, vencedora da licitação, iniciará os trabalhos a partir do dia 19 de maio, com prazo de conclusão estimado em 14 meses. O investimento para este trecho, entre o entroncamento da RO-387 e a Usina de Calcário, é de R$ 20,3 milhões.

De acordo com Mendonça, a obra incluirá pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), além de serviços de drenagem e sinalização. O parlamentar ressaltou que a demanda pelo asfaltamento é antiga, especialmente dos produtores rurais que dependem da via para escoar calcário, insumo essencial para a agricultura em 52 municípios.

"Durante o período chuvoso, os moradores enfrentam atoleiros, e na estiagem, sofrem com a poeira excessiva, que agrava problemas de saúde", explicou. A pavimentação, segundo ele, trará alívio aos agricultores de Espigão do Oeste e otimizará o transporte do calcário, crucial para a recuperação de solos em todo o estado.

Ao comemorar a conquista, Mendonça destacou que o investimento vai além da resolução de um problema crônico de saúde pública para aqueles agricultores que residem ao longo da Estrada do Calcário. Segundo o deputado, essa é uma obra que vai impulsionar a economia local e melhorar a logística e a qualidade de vida na região.

O deputado também agradeceu ao diretor do DER, Coronel Éder Fernandes, por cumprir as determinações do governador na finalização do processo licitatório e contratação da empresa responsável pela obra.

Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar