Deputada Dra. Taissa recebe lideranças comunitárias após protesto na BR-364 e avança em tratativas pela regularização fundiária

A deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira (12), representantes das comunidades dos bairros Três Marias, Porto Cristo e Universitário, que realizaram uma paralisação na BR-364. O ato foi realizado em protesto pela escasses de infraestrutura básica ocasionada pela falta de regularização fundiária nas áreas onde vivem.



Durante o encontro, a deputada Dra. Taíssa ressaltou a importância do diálogo com os moradores e agradeceu o apoio das instituições envolvidas. “Recebemos representantes do movimento que estava mobilizado na BR-364 em busca de soluções concretas. Agradeço ao prefeito Léo Moraes, que enviou um representante para participar das tratativas, e também ao INCRA, que já iniciou a verificação da situação da área. Saímos desta reunião com deliberações importantes, como a análise da situação fundiária e o encaminhamento de medidas para viabilizar a regularização, que é uma demanda essencial para os moradores dessas comunidades”, afirmou a parlamentar.



Ela ressaltou ainda que a mobilização dos moradores foi fundamental para abrir caminhos para soluções concretas. “Compromisso cumprido, nós tivemos lá, a BR foi aberta, graças a eles terem me escutado. E agora a gente fez aqui algumas tratativas e vamos deliberar.”



O líder comunitário Reginaldo, agradeceu o apoio da deputada. “Queremos agradecer a nossa deputada estadual, que nos recebeu em seu gabinete. Merecemos que dê tudo certo. E a comunidade aqui está agradecida, porque ela foi solicita ao nosso problema, nos olhou, ouviu a gente e está procurando as maneiras de resolver a problemática da regularização fundiária. Deus abençoe a vida da deputada e que tudo dê certo. Bairros Três Marias, Porto Cristo e Universitário.”



A deputada informou que continuará acompanhando de perto os próximos passos das tratativas, cobrando avanços efetivos e trabalhando em parceria com as instituições envolvidas para garantir a legalização das áreas e mais qualidade de vida para essas famílias.

Texto: Geiciany Gonçalves | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar