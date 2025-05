Emenda de R$ 100 mil destinada pela deputada Dra. Taíssa fortalece a Pestalozzi de Guajará-Mirim

A Associação Pestalozzi de Guajará-Mirim recebeu um importante reforço em sua estrutura com a chegada de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinada pela deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos). O recurso, que já está disponível na conta da instituição, será investido na aquisição de materiais de uso pedagógico e estrutural, beneficiando diretamente alunos, professores e toda a equipe técnica da unidade.

Entre os itens contemplados pela emenda estão materiais de papelaria fundamentais para as atividades educacionais. Esses insumos são indispensáveis para o desenvolvimento de trabalhos manuais, reforçando o ensino e promovendo a inclusão das crianças e adolescentes atendidos pela Pestalozzi.

O recurso também permitirá a compra de equipamentos importantes para o funcionamento da instituição, incluindo refrigerador duplex, bebedouro industrial, computador, notebook e aparelho de ar-condicionado, melhorando as condições de trabalho e conforto dos profissionais e alunos.

Além disso, parte da verba será destinada à aquisição de móveis para o refeitório e de uma cozinha compacta, fortalecendo a infraestrutura física da instituição e garantindo mais dignidade aos momentos de alimentação e convivência.

Para a deputada Dra. Taíssa, o investimento representa o compromisso do seu mandato com a inclusão, a educação e o respeito às instituições que cuidam de pessoas com deficiência. “A Pestalozzi realiza um trabalho essencial em Guajará-Mirim. Esse recurso é uma forma de reconhecer essa missão e de contribuir para que ela continue sendo executada com qualidade e estrutura. É Recurso do Povo, Voltando para o Povo”, destacou a parlamentar.

A Associação Pestalozzi de Guajará-Mirim é referência no atendimento a pessoas com deficiência na região, promovendo o desenvolvimento intelectual, social e emocional dos seus assistidos. A chegada do recurso fortalece ainda mais esse trabalho tão necessário para a comunidade.

Texto: Luís Gustavo | Jornalista

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar