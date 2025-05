Deputado Alex Redano indica instalação de Totens de Monitoramento em Ouro Preto do Oeste

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), solicitando a instalação de Totens de Monitoramento no município de Ouro Preto do Oeste.



De acordo com o parlamentar, o município dispõe atualmente de um número bastante limitado de câmeras de videomonitoramento, o que tem se mostrado insuficiente para atender às demandas da população e das forças de segurança.



“A implantação de Totens de Monitoramento seria um avanço significativo para a segurança de Ouro Preto do Oeste. Esses equipamentos contam com câmeras de 360°, botão de emergência com contato direto com o CIOP (Centro Integrado de Operações Policiais), além de comunicação imediata com as autoridades, sirenes automáticas em casos de vandalismo e possibilidade de veiculação de mensagens de áudio e campanhas educativas”, explicou Redano.



O deputado destacou que a medida já tem sido adotada com sucesso em outros municípios do país e representa uma ferramenta moderna e eficaz no combate à criminalidade, promovendo também maior sensação de segurança para a população.



Redano reforçou seu compromisso com a segurança pública e afirmou que continuará trabalhando para garantir investimentos em tecnologia e infraestrutura que contribuam para a proteção dos cidadãos rondonienses.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO