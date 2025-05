Ezequiel Neiva investe R$ 1,7 milhão para ampliação da Escola Gorete Domingos, em Vilhena

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Gorete Domingos recebeu um importante reforço para ampliar sua estrutura aos alunos e professores. Um investimento no valor de R$ 1,7 milhão foi destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) para a construção de oito novas salas de aula e banheiros na unidade educacional em Vilhena.

O recurso já foi repassado à Prefeitura de Vilhena e, segundo o parlamentar, tem como objetivo melhorar as condições de ensino e aprendizagem na escola. “Este é mais um investimento feito com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade em estrutura aos alunos e professores da escola”, afirmou o deputado Ezequiel Neiva.

Foto: Reprodução/ALE-RO Emenda de Ezequiel Neiva vai possibilitar a ampliação da escola (Foto: Nilson Nascimento)



A diretora da escola, professora Keila Teodora, celebrou a conquista como um presente para a comunidade escolar. “Essa emenda do deputado estadual Ezequiel Neiva vai possibilitar a tão esperada ampliação da Escola Gorete Domingos, permitindo que mais alunos da rede municipal de Vilhena sejam atendidos. Além disso, será possível realizar a reforma do prédio atual, algo que até então não podíamos fazer sem interromper as aulas. Com essa melhoria, no futuro estaremos prontos para acolher ainda mais estudantes”, destacou.

O prefeito de Vilhena, Delegado Flori, reforçou a importância do apoio do deputado Ezequiel Neiva, lembrando que a escola também necessita de manutenção na estrutura já existente. "É um deputado que atua na educação, saúde, esporte e em outras áreas. Estamos contentes porque a escola precisava fazer uma manutenção no prédio que já existe. Vamos correr com a construção com o recurso disponibilizado para que possamos avançar ainda mais na melhoria da educação", enfatizou o prefeito.

Foto: Reprodução/ALE-RO Atuação de Ezequiel Neiva tem fortalecido a educação em Vilhena (Foto: Nilson Nascimento)



Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), o trabalho realizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva em Vilhena visa fortalecer a atuação na rede pública de ensino. “A ampliação da escola beneficiará centenas de alunos, oferecendo um ambiente mais adequado para o aprendizado. Além disso, destaca o impacto positivo da colaboração entre os governos municipal e estadual, refletindo diretamente na melhoria da educação na região”, concluiu.





Texto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO

Fotos: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar