Cirone apoia Corrida Estações em Vilhena

Vilhena se prepara para receber, no próximo dia 18 de maio, a segunda etapa da Corrida Estações, etapa outono, um dos principais eventos esportivos do ano. O bairro Cidade Verde 4 será o cenário desta competição, organizada pela Mountain Bike e Esportes – MTB Vilhena, com apoio do Governo do Estado, por meio da Sejucel, Prefeitura de Vilhena, Câmara de Vereadores, empresários, voluntários e do deputado estadual Cirone Deiró, parceiro da instituição organizadora. Com a inscrição de 800 atletas, representantes de mais de 20 cidades de Rondônia e até do Mato Grosso.



De acordo com o deputado Cirone Deiró, o apoio e incentivo a prática esportiva vai além dos benefícios para os atletas participantes. "Um evento esportivo, da dimensão desse que será realizado pela Mountain Bike e Esportes – MTB Vilhena, movimenta a economia local, beneficiando hoteis, restaurantes, comércio e transportes. A competição também fortalece o espírito comunitário, oferecendo entretenimento e incentivando a prática de esportes," reconheceu.

Segundo Adriane Souza, organizadora do MTB Vilhena, a Corrida Estações já ultrapassou os limites de competição esportiva: tornou-se uma celebração que une atletas, famílias e voluntários, consolidando Vilhena como destaque no cenário esportivo de Rondônia. “É gratificante presenciar o engajamento da população, especialmente dos voluntários. Cada etapa é planejada com a máxima dedicação e o apoio de parceiros, como o deputado Cirone e empresários, tem sido fundamental”, destacou Adriane.



Texto: Edna Okabayashi | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar