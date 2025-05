Deputada Dra. Taissa homenageia agremiações do Duelo na Fronteira em Sessão Solene na ALE-RO

A cultura popular de Guajará-Mirim foi o centro das atenções nesta quarta-feira (07), durante Sessão Solene realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO). A cerimônia, proposta pela deputada estadual Dra. Taíssa, concedeu Votos de Louvor às agremiações “Boi Malhadinho” e “Boi Flor do Campo”, que protagonizam o tradicional Duelo na Fronteira, uma das maiores expressões culturais do estado.



A solenidade contou com a presença de autoridades políticas, lideranças culturais e representantes das agremiações. Compuseram a mesa oficial, além da proponente Dra. Taíssa: a deputada federal Cristiane Lopes, o deputado estadual Luizinho Goebel, o secretário da SEJUCEL Paulo Higo, o vice-prefeito de Guajará-Mirim e presidente do Boi Flor do Campo Ricardo Lira, a presidente do Boi Malhadinho Camila Miranda, o influenciador e embaixador do Duelo na Fronteira Rato Andrade.



Dra. Taíssa destacou em sua fala o orgulho de homenagear as duas agremiações e reconheceu o trabalho árduo dos artistas e apoiadores que mantêm viva a tradição do Duelo. “Essa festa é patrimônio do nosso povo, é identidade de Guajará-Mirim e símbolo de resistência cultural do nosso estado”, declarou.



A deputada federal Cristiane Lopes durante seu discurso afirmou seu compromisso com a cultura da região e anunciou a destinação de R$ 450 mil em emenda parlamentar para a edição 2025 do evento. “Esse recurso é meu, mas também é da deputada Taíssa, porque estamos juntas nesse compromisso com Guajará-Mirim”, afirmou Cristiane, que também exaltou a dedicação das mulheres na política cultural. Além disso, a deputada estadual Dra. Taíssa destinou mais R$ 500 mil, totalizando R$ 950 mil em investimentos para o evento em 2025.



O deputado estadual Luizinho Goebel reforçou o orgulho que Rondônia deve sentir por sua cultura e destacou a importância do evento como produto turístico. Ele também fez questão de elogiar a atuação da deputada Taíssa: “Ela é uma grata surpresa na política. Honesta, trabalhadora, determinada. Orgulha Rondônia e orgulha as mulheres do nosso estado”, disse.



O secretário Paulo Higo, da SEJUCEL, ressaltou o esforço do governo estadual para tornar o apoio à cultura mais ágil e eficiente. Em sua fala, destacou a atuação da deputada Taíssa como fundamental: “A senhora ama Guajará-Mirim, está sempre cobrando melhorias. Isso faz diferença. É essa cobrança que fortalece nossas ações.”



A presidente do Boi Malhadinho, Camila Miranda, fez um discurso, destacando a importância simbólica e política da homenagem. “Receber esse Voto de Louvor é mais do que um ato simbólico, é um ato de resistência. Fizemos lives, reinventamos o festival quando a arena estava em silêncio. Hoje, estamos vivos, pulsando, e isso se deve à união de muitos e ao olhar sensível de parlamentares como a Dra. Taíssa”, declarou.



O vice-prefeito de Guajará-Mirim e presidente do Boi Flor do Campo, Ricardo Lira, também agradeceu. Em nome da prefeitura, declarou que as portas estão escancaradas para a atuação da deputada. “É a primeira vez que recebemos um Voto de Louvor, e isso tem um valor imenso. Me sinto fortalecido, porque sei que não estou mais sozinho nessa luta pela cultura. Temos uma deputada que reconhece, apoia e valoriza nosso trabalho. E pode ter certeza: em 2025 vamos fazer o maior Duelo na Fronteira de todos os tempos”, afirmou.



O influenciador Rato Andrade, que atua como embaixador do Duelo, celebrou o reconhecimento e reforçou seu compromisso com a divulgação da cultura de Rondônia para o Brasil. “Levo essa bandeira com orgulho. Guajará-Mirim merece ser vista, reconhecida e celebrada”, disse.

A cerimônia foi marcada por forte emoção e reafirmação do compromisso coletivo com a cultura popular. O Duelo na Fronteira, agora oficialmente homenageado no parlamento estadual, segue fortalecido como um dos maiores patrimônios culturais de Rondônia.



Texto: Geiciany Gonçalves | Jornalista

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar