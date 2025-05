Deputado Alan Queiroz destina R$ 25 mil para fortalecer os produtores rurais do município de Nova União

Para fortalecer o setor da agricultura, bem como os produtores rurais do estado de Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou uma emenda no valor de R$ 25 mil para a aquisição de implementos agrícolas ao município de Nova União. A emenda é uma solicitação do vereador Valdeir Souza, sendo mais que um reforço financeiro, pois o montante fornece melhorias significativas para o dia a dia dos produtores rurais.



A iniciativa visa facilitar o acesso dos pequenos agricultores a equipamentos essenciais para o seu trabalho. Com os novos implementos, será possível otimizar os processos produtivos, reduzir custos e ampliar a produtividade, o que contribui diretamente para a geração de renda e o fortalecimento da economia local. A medida atende a um pedido da comunidade rural, que enfrenta desafios diários para manter a produção diante das limitações de infraestrutura e logística.



“Investir na agricultura familiar é investir em desenvolvimento social e econômico. Esses recursos chegam para atender uma demanda concreta dos nossos produtores, que precisam de apoio para seguir produzindo com qualidade e dignidade. Seguiremos firmes nesse propósito de fortalecer o homem e a mulher do campo”, destacou o deputado Alan Queiroz.



A destinação reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da agricultura em Rondônia, especialmente em regiões que dependem diretamente da produção rural. Com ações como essa, o deputado contribui de forma efetiva para a melhoria das condições de trabalho no campo e para o desenvolvimento sustentável das comunidades agrícolas.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Secom | Governo de Rondônia