O Agro em boas mãos: implementos agrícolas impulsionam a produção de leite em Ouro Preto do Oeste

As rugas no rosto refletem as experiências já vividas pelo produtor Manoel Nobre, de 60 anos, que trabalha na roça desde criança e presenciou as transformações trazidas pelos implementos agrícolas. As máquinas facilitam a vida do homem do campo e contribuem para a produção de leite, em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia.



Nos primeiros raios de sol, Manoel já está acordado para tirar o leite, que, posteriormente, chega aos laticínios e às casas dos rondonienses. O mineiro, que veio para Rondônia aos 9 anos, casou-se com Selma Araújo Rodrigues Nobre, de 59 anos, em 1988. Eles têm seis filhos, oito netos e muitas histórias para contar.



“Foi ela que me ensinou a tirar leite. Ela é minha parceira em tudo. Estou muito feliz e não pretendo parar de trabalhar tão cedo. Meu pai morreu com 106 anos, e minha mãe tem 94. Eu gosto de tudo no sítio: tirar o leite, criar porcos, galinhas”, destacou Manoel.



O produtor, que joga futebol todo fim de semana e tem sorriso fácil, é um dos sócios da Associação dos Produtores Rurais do km Vinte e Cinco (Aprovic), localizada no distrito de Rondominas, em Ouro Preto do Oeste. A associação recebeu um trator agrícola e uma carreta basculante, por meio de emenda parlamentar da deputada Cláudia de Jesus (PT), no valor de R$ 243 mil.

Foto: Reprodução/ALE-RO Manoel atua na produção de leite e é um dos sócios da Aprovic (Foto: Priscila Melgar | Secom ALE/RO)



A Aprovic atende 50 famílias, mas também presta assistência a não-sócios. “As máquinas ajudam muito. Fazem o serviço de muito peão. A gente faz mais coisas em menos tempo, ajuda demais. Aqueles serviços que antes demorávamos a fazer, sofríamos, hoje não: fazemos rapidinho”, explicou Manoel.



A região também produz gado e milho para silagem - alimento para animais, especialmente bovinos, obtido por meio da fermentação anaeróbica de forragens. É uma forma de conservação, que permite armazenar e fornecer alimento de qualidade mesmo em épocas de escassez de pastagem.



O presidente da associação, Ezequias Ribeiro, de 39 anos, ressaltou a importância do trator e da carreta basculante para os produtores. “Esta é uma região com pouco maquinário. Precisávamos muito. O serviço rende mais, aumenta a produção e ainda permite ajudar ônibus escolares e caminhões atolados nessas estradas”, lembrou.



Produção de leite



De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Rondônia é líder na produção de leite na região Norte e um dos maiores produtores do país. Conforme a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), entre os destaques estão os municípios de Jaru, Ouro Preto do Oeste, Machadinho D’Oeste, Porto Velho e Nova Mamoré.

Foto: Reprodução/ALE-RO Trator e carreta basculante foram adquiridos por meio de emenda parlamentar (Foto: Priscila Melgar I Secom ALE/RO)

Rondônia Rural Show Internacional



A Rondônia Rural Show é uma feira anual de agronegócios realizada em Ji-Paraná, que promove a agricultura, a pecuária, a tecnologia rural e produtos relacionados. Seus objetivos incluem o desenvolvimento rural, o estímulo ao agronegócio e a criação de um ambiente onde agricultores, empresas do setor e o público em geral possam se reunir, aprender sobre inovações e realizar negócios. O evento atrai participantes de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países.



A 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 26 e 31 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack. Com o tema “Do campo ao futuro", o evento é promovido pelo governo do estado. Este ano, mais de 650 expositores de Rondônia e de diversas partes do Brasil apresentarão inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.



De acordo com o governo, a Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte. Em virtude da importância do evento, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) transfere, nesse período, a sede do Poder Legislativo para Ji-Paraná. A sessão itinerante será realizada no dia 29 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack.

Foto: Reprodução/ALE-RO A Rondônia Rural Show se consolidou como a maior feira do agronegócio da região Norte (Foto: Secom I Governo de Rondônia)

O Agro em boas mãos



A série de reportagens especiais “O Agro em boas mãos” mostra os resultados do trabalho dos deputados estaduais. Todos os anos, os parlamentares destinam milhões em emendas, que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado.



Emenda parlamentar é uma forma de destinar recursos do orçamento público. Trata-se da oportunidade que os deputados têm de incluir novas programações orçamentárias, com o objetivo de atender às demandas das comunidades que representam ou de áreas que consideram prioritárias.



Este é o segundo ano em que a Alero apresenta a série de reportagens com conteúdos voltados à agricultura e ao agronegócio. Em 2024, o tema foi “RO é Agro”. O objetivo é mostrar como os implementos e produtos agrícolas adquiridos por meio de emendas parlamentares contribuem diretamente para o trabalho realizado no campo.

Texto: Eliete Marques | Jornalista Secom ALE/RO

Fotos: Secom | Governo de Rondônia e Priscila Melgar | Secom ALE/RO

