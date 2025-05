Cardápio escolar alinhado à agricultura familiar é pauta da deputada Cláudia de Jesus

Garantir uma alimentação escolar que valorize os produtores da agricultura familiar: esse é o objetivo do requerimento apresentado pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) à Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A parlamentar solicitou informações sobre os critérios utilizados na elaboração dos cardápios das escolas públicas de Rondônia, defendendo que eles sejam compatíveis com os ciclos de produção agrícola local.



A proposta está diretamente ligada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que prevê a compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar. Segundo Cláudia de Jesus, é fundamental que os cardápios considerem o que, de fato, é produzido nas diferentes regiões do estado, respeitando a sazonalidade e a realidade dos pequenos produtores.



“A alimentação escolar precisa estar conectada com o campo, com quem produz de verdade. É assim que garantimos comida de qualidade para os estudantes e renda para quem vive da agricultura familiar”, afirmou a deputada. Cláudia ainda pediu apoio dos demais parlamentares para a aprovação do requerimento, destacando a importância da proposta tanto para a educação quanto para o desenvolvimento sustentável de Rondônia.



Texto:Cristiane Abreu | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar