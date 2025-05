Laerte Gomes faz entregas de implementos agrícolas em associações de Machadinho D’Oeste

O deputado Laerte Gomes (PSD) cumpriu uma agenda movimentada no último final de semana, marcado por compromissos em Vale do Anari e Machadinho D’Oeste. A programação começou na sexta-feira (9), com um café da manhã na casa do vereador Orlando Tropeiro (PP), em Vale do Anari, onde o parlamentar se reuniu com lideranças locais para dialogar sobre demandas da região e com dirigentes da APAE para ouvir as necessidades da entidade.



Em seguida, já em Machadinho D’Oeste, o parlamentar fez a entrega de uma ensiladeira na Associação de Produtores Rurais APRUMA 31. O implemento agrícola foi adquirido através de recurso destinado pelo deputado, atendendo solicitação do vereador Gilmar Mega Modas (PP), presente na entrega, reforçando seu apoio ao setor produtivo e ao fortalecimento da agricultura familiar.





Foto: Reprodução/ALE-RO



Além de associados, lideranças e moradores da região, a entrega também contou com a presença do vice-prefeito, Reginaldo do Esporte (PSD), da empresária Josy da JB e de vários presidentes de associações rurais do município, entre eles o presidente da Apruma 31, Amarildo e dos presidentes, José Carlos, da Associação Cedro Rosa, do Edvaldo, da Aprucop, Wellington, da APARP, Gilberto, da Asmopta e do presidente Josemiro, da Associação Rio Paturi.



Ainda em Machadinho, o deputado concedeu entrevista à Rádio 97,9 FM, Programa Jogo Aberto, abordando suas ações e projetos em andamento. O parlamentar estava acompanhado do prefeito Paulo da Remap, do vice-prefeito, Reginaldo do Esporte, do vereador Gilmar, da empresária Josy da JB e do presidente da Aparp, Wellington.



Na Associação Chácara da Amizade, o deputado se reuniu com moradores para ouvir reivindicações e alinhar novas iniciativas que contribuam para o desenvolvimento da comunidade.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Na sequência, Laerte Gomes fez mais uma entrega de implementos agrícolas na Associação Asprocaf, também ao lado de autoridades locais e do presidente da entidade, José Fernandes, reafirmando seu compromisso com o incentivo à produção rural. Logo depois, o deputado participou de uma reunião na casa do amigo Clemente, também em Machadinho.



Para encerrar a agenda de compromissos, Laerte Gomes prestigiou a festa em comemoração ao aniversário de 37 anos de emancipação política da cidade de Machadinho D’Oeste, que contou com um show especial da dupla Glauber e Gleydson, celebrando o progresso e a união da comunidade local. O deputado também esteve no encerramento das comemorações que contou com o show nacional de Jads & Jadson.

Texto: Juliana Martins | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar