O Agro em boas mãos: Assembleia Legislativa lança série especial sobre investimentos no setor rural

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) dá início, nesta terça-feira (13), ao lançamento oficial da série especial de reportagens “O Agro em boas mãos: como os deputados estão investindo no campo de Rondônia”. A iniciativa tem como objetivo destacar, de forma transparente, como os parlamentares estaduais estão contribuindo para o fortalecimento do setor agropecuário, por meio da destinação de emendas.



Reconhecido como um dos pilares econômicos de Rondônia, o agronegócio tem recebido atenção prioritária por parte do Legislativo Estadual. A série evidenciará os impactos reais desses investimentos na vida de produtores rurais, associações, cooperativas e comunidades ligadas ao setor em todo o estado.



Cada reportagem abordará as regiões beneficiadas, os tipos de equipamentos ou serviços adquiridos, com enfoque nos resultados percebidos por quem vive e trabalha no campo. Depoimentos de produtores e líderes comunitários darão voz aos protagonistas dessa transformação rural.



Foto: Reprodução/ALE-RO Série evidenciará os impactos desses investimentos na vida de produtores rurais (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)



Além de reforçar o compromisso com o desenvolvimento rural, a série valoriza a agricultura familiar, a modernização de pequenas propriedades, o incentivo à piscicultura, pecuária e culturas agrícolas, bem como o fortalecimento de associações e cooperativas.



Onde acompanhar



As reportagens serão exibidas diariamente entre os dias 13 e 24 de maio. Os conteúdos completos estarão disponíveis no site institucional da Alero, incluindo textos, vídeos e galerias de fotos. Versões resumidas serão divulgadas nas redes sociais da Assembleia, além da exibição em canais parceiros e na programação da TV Assembleia. A partir do dia 26 de maio, matérias em vídeo também serão veiculadas na Rondônia Rural Show (RRS).





Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Priscila Melgar I Secom ALE/RO