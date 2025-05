Deputada Cláudia de Jesus solicita explicações sobre falhas no agendamento de RG em Rondônia

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou requerimento à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) solicitando informações sobre a indisponibilidade de vagas para emissão da nova Carteira Nacional de Identidade no estado de Rondônia.



O pedido foi motivado pelas dificuldades enfrentadas pela população para agendar a emissão do documento pelo site oficial (iicc.ro.gov.br). Segundo a parlamentar, as vagas se esgotam instantaneamente após a liberação no sistema, tornando quase impossível o acesso ao serviço, mesmo por quem tenta agendar no exato momento da abertura.



"Recebemos inúmeras reclamações de cidadãos que tentam emitir o documento e não conseguem, e até mesmo minha equipe não teve sucesso no acesso ao sistema. Isso compromete diretamente o direito das pessoas ao acesso a um documento essencial para a vida civil", afirmou Cláudia de Jesus.



No requerimento, a deputada solicita esclarecimentos sobre o número de vagas disponibilizadas diariamente por município, os critérios de distribuição dessas vagas, a existência de eventuais falhas técnicas na plataforma e a possibilidade de fraudes — como o uso de robôs para preencher os agendamentos automaticamente. A parlamentar também questiona se há previsão de ampliação na oferta de vagas ou adoção de novos métodos para garantir o atendimento da população.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar