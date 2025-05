Deputado Ismael Crispin entrega veículo para reforçar a saúde básica em Colorado do Oeste

Em mais uma ação voltada ao fortalecimento da saúde nos municípios rondonienses, o deputado Ismael Crispin (MDB) realizou a entrega de um novo veículo na manhã desta segunda-feira (12) para a Secretaria Municipal de Saúde de Colorado do Oeste. O investimento foi viabilizado por meio de recurso indicado pelo parlamentar, atendendo à solicitação do ex-vereador Marcelo Vieira.



A entrega oficial aconteceu com a presença do ex-vereador Marcelo Vieira, da vereadora Sandra, do prefeito Edinho e de lideranças locais.



Durante o ato, o deputado destacou a importância de investir na estrutura da atenção básica. “Esse veículo vai facilitar o transporte de pacientes e equipes de saúde, garantindo mais agilidade e qualidade no atendimento à população. A saúde precisa chegar com dignidade a todos os cantos”, afirmou.



Ismael também agradeceu o apoio do Governo de Rondônia. “O governador Marcos Rocha tem sido um grande parceiro nas nossas demandas. Com união de esforços, conseguimos atender com mais eficiência as necessidades dos municípios”, completou.



O ex-vereador Marcelo Vieira, que apresentou a demanda ao gabinete do parlamentar, agradeceu a parceria. “Essa entrega representa muito para nossa comunidade. É fruto de um mandato comprometido com as pessoas. Fico feliz em ver Colorado sendo lembrada”, finalizou.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar