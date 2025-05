Unir de Cacoal avança na criação do CPTAS com apoio de Cirone Deiró e Confúcio Moura

Em reunião realizada no dia 23 de abril no campus da Unir de Cacoal, o deputado Cirone Deiró conheceu o projeto do Centro de Estudos, Pesquisas, Inovação e Tecnologias para o Desenvolvimento do Agronegócio e da Sustentabilidade (CPTAS), elaborado por professores do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Agronegócios e Sustentabilidade (PPGAgro). A proposta, que surgiu durante a 1ª Conferência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável de Cacoal (COMDESC), realizada em 2024, busca consolidar a região como polo de pesquisa e inovação na cadeia produtiva da agricultura e do setor produtivo.



O encontro contou com a participação de representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação- SEMDEC, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cacoal-COMDEC, Comitê das Águas, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR, Sindicato dos Produtores Rurais de Cacoal e alunos do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Agronegócios e Sustentabilidade. O objetivo foi buscar parcerias para viabilizar a construção e operação do CPTAS, que deve fortalecer a conexão entre a academia e o setor produtivo.



Cirone Deiró, reconhecido por seu apoio ao agronegócio, assumiu o compromisso de buscar financiamento para o projeto. Na primeira semana de maio, em Brasília, o deputado apresentou a proposta ao senador Confúcio Moura, que assegurou os recursos necessários para a obra que está orçada em R$ 2,5 milhões. O deputado Cirone ressaltou os avanços proporcionados pelo mestrado em Gestão de Agronegócios e Sustentabilidade e afirmou que o novo centro será uma ferramenta essencial para pesquisas com aplicação direta no campo. "Com esse investimento, Cacoal se consolida não só na produção, mas também na pesquisa, orientando os agricultores em práticas inovadoras e tecnológicas", declarou. A expectativa é que o CPTAS contribua para o desenvolvimento sustentável da agricultura, beneficiando produtores e suas famílias.



Durante a reunião com o senador Confúcio Moura, o deputado Cirone destacou a importância do investimento para colocar em prática uma iniciativa que será um divisor de águas para o desenvolvimento da cadeia do setor produtivo dos municípios rondonienses. Já o senador Confúcio afirmou que essa iniciativa está alinhada ao seu trabalho no Senado. "Estou comprometido com a liberação desse recurso que vai levar conhecimento aos agricultores. Cacoal tem um potencial enorme, e o CPTAS será fundamental para impulsionar o setor", afirmou Confúcio Moura, destacando o papel da Unir e da coordenadora do PPGAgro, professora Suzenir Aguiar, no desenvolvimento do projeto.



Texto: Edna Okabayashi | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar