Dra. Taissa participa da abertura dos JOER fase municipal em Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos) participou, nesta semana, da solenidade de abertura dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) no município de Guajará-Mirim. O evento reuniu alunos-atletas de diversas escolas da região, que disputarão as competições em diferentes modalidades esportivas, promovendo integração, disciplina e espírito esportivo entre os jovens.



A cerimônia contou com apresentações culturais, desfile das delegações e acendimento da tocha olímpica, marcando o início oficial dos jogos. Acompanhada por autoridades locais, educadores e representantes da comunidade, Dra. Taíssa ressaltou a importância dos Jogos Escolares como espaço de descoberta de talentos e fortalecimento da educação por meio do esporte.



“Ver nossos jovens sendo incentivados ao esporte é motivo de alegria e esperança. O JOER não é apenas uma competição, é uma ferramenta de transformação social, que desenvolve habilidades, promove saúde e contribui para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro”, destacou a parlamentar.



Durante sua participação, a deputada também dialogou com professores e gestores escolares, reforçando seu compromisso com o fortalecimento da educação pública e com a valorização de políticas que estimulem o esporte nas escolas de Rondônia, especialmente nas regiões mais afastadas da capital.



A presença da parlamentar na abertura do evento simboliza o apoio do Parlamento à juventude e ao desenvolvimento de ações que gerem oportunidades por meio do esporte.



Texto: Kelly Ardaia | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar