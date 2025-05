Deputado Alan Queiroz propõe Sessão Solene em homenagem à padroeira de Porto Velho

Com o objetivo de valorizar a fé e a tradição da população portovelhense, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) propôs a realização de uma Sessão Solene em homenagem a Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Porto Velho. A cerimônia está marcada para o dia 14 de maio de 2025, às 9h, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.



A iniciativa do parlamentar visa reconhecer a importância religiosa, histórica e cultural da padroeira para os moradores da capital. A celebração oficial da santa ocorre no dia 24 de maio, data que é feriado municipal em Porto Velho, conforme estabelecido pelo Decreto Nº 18.730 de 27 de dezembro de 2022.



O parlamentar destaca que a Sessão Solene será uma oportunidade de prestar homenagem à fé do povo e de reforçar o papel da religiosidade na construção da identidade cultural da cidade. “A fé em Nossa Senhora Auxiliadora faz parte da história e do coração do nosso povo. Essa Sessão Solene é um gesto de respeito e valorização dessa tradição que atravessa gerações em Porto Velho”, afirmou o deputado.



Nossa Senhora Auxiliadora é venerada em diversas partes do mundo, com uma história que remonta ao século XIX, marcada especialmente pelo retorno triunfante do Papa Pio VII a Roma, após anos de prisão durante a ocupação napoleônica na França. Em Porto Velho, a devoção à santa tem grande significado, mobilizando milhares de fiéis todos os anos.



Texto: Ian Machado | Jornalista

Foto: Eliete Marques | Jornalista