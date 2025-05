Deputado Alan Queiroz promove homenagem aos 50 anos da Missão Marcelina em Rondônia

Em reconhecimento aos 50 anos relevantes serviços prestados à população rondoniense nas áreas da saúde, educação, assistência social e evangelização, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) promoverá um voto de louvor à Missão Marcelina em Rondônia. A homenagem será oficializada em uma Sessão Solene no dia 14 de maio, às 15h, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.



A Missão Marcelina em Rondônia celebra, em 2025, seu Jubileu de Ouro, marcando 50 anos de dedicação à saúde, educação, assistência social e evangelização no estado. A trajetória das Irmãs Marcelinas teve início na década de 1950, com ações voltadas à comunidade de hansenianos nas proximidades de Porto Velho. Em 1975, essa missão se consolidou com a fundação da Escola Santa Marcelina e do Hospital Santa Marcelina, instituições fundamentais para o desenvolvimento humano e social da região.



A Escola Santa Marcelina atende atualmente cerca de dois mil alunos, oferecendo projetos voltados à cidadania, incentivo à leitura e à matemática, preservação ambiental, combate às drogas, inclusão social e práticas esportivas. Já o Hospital Santa Marcelina é referência em média complexidade, contando com 130 leitos, convênios com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), e oferecendo serviços como oficina ortopédica e cirurgias especializadas.



O deputado Alan Queiroz destacou a relevância dessa trajetória. “A Missão Marcelina representa um exemplo de amor ao próximo e dedicação incansável à população rondoniense. Esta homenagem é um gesto de gratidão por tudo o que já foi feito e um estímulo para que continuem espalhando solidariedade e fé por onde passam”, afirmou o parlamentar.



A homenagem representa não apenas o reconhecimento institucional, mas também a valorização de uma história construída com base na empatia, no acolhimento e no serviço ao próximo. A cerimônia será aberta ao público e reunirá autoridades, representantes da missão e a sociedade civil.



Texto: Ian Machado | Jornalista

Foto: Arquivo