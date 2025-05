Eyder Brasil propõe linha de crédito exclusiva para jornalistas com DRT em Rondônia

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia sugerindo a criação de uma linha de crédito exclusiva para jornalistas com registro profissional (DRT). A proposta, tem como foco apoiar profissionais da comunicação — especialmente os que atuam de forma independente ou como pequenos empreendedores — com acesso facilitado a recursos para fortalecer sua atuação.



Segundo Eyder Brasil, muitos jornalistas enfrentam dificuldades para manter a estrutura de trabalho atualizada diante das exigências técnicas e da dinâmica do jornalismo atual. “Não se faz democracia sem imprensa forte. O jornalista é essencial para garantir o direito da população à informação, fiscalizar o poder e dar voz aos que mais precisam”, afirmou.



A sugestão do parlamentar prevê condições especiais, como taxas de juros reduzidas, carência mínima de 12 meses e prazos ampliados para pagamento. O crédito poderá ser utilizado para aquisição de equipamentos como câmeras, microfones, computadores, softwares de edição e estrutura para trabalho remoto ou em campo. A linha seria acessível a jornalistas pessoa física com DRT ativo e também a microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas do setor de comunicação.



O deputado anunciou ainda que apresentará um voto de louvor na Assembleia Legislativa para homenagear profissionais da imprensa que se destacam em Rondônia. “Jornalismo é compromisso com a verdade. É uma missão que precisa ser respeitada, valorizada e reconhecida”, concluiu.



Texto: Débora M. Grécia | Assessoria parlamentar

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar