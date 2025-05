Deputado Laerte Gomes prestigia 37º aniversário de Machadinho D'Oeste ao lado de autoridades regionais

Durante o último final de semana, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) marcou presença nas festividades de 37 anos de emancipação política de Machadinho D'Oeste. O parlamentar foi apoiador da grande festa que reuniu mais de mais de 10 mil pessoas no show principal de Jads & Jadson na noite de encerramento, e foi realizada com portões abertos para o acesso de toda população e visitantes de outros municípios, durante toda a programação.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Durante as duas noites em que prestigiou o evento, Laerte Gomes esteve ao lado do prefeito de Machadinho D'Oeste, Paulo da Remap, do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, do prefeito de Vale do Anari, Cleone Lima, do vereador Clebim e do ex-deputado estadual Neodi Carlos de Oliveira. Também participaram das celebrações lideranças políticas e representantes de várias cidades do estado, reforçando o prestígio do evento.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Durante seu discurso, o deputado Laerte Gomes ressaltou a relevância de Machadinho D'Oeste no cenário estadual, especialmente no setor agropecuário. Ele destacou que o município conta muitos produtores rurais, que impulsionam a economia local e contribuem significativamente para o crescimento de Rondônia.



Foto: Reprodução/ALE-RO

"Machadinho é um modelo de desenvolvimento, com produção rural intensa e uma população dedicada. É fundamental reconhecermos e apoiarmos esse potencial. O prefeito Paulo e toda sua equipe, estão de parabéns pela forma que vem conduzindo a gestão de Machadinho", afirmou o parlamentar.



Além das festividades, Laerte Gomes participou da entrega de implementos agrícolas às associações rurais do município, fruto de emendas parlamentares destinadas por ele. As entregas incluíram tratores, niveladoras e ensiladeiras, equipamentos que visam fortalecer a produção agrícola local.





Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar