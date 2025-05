Pedido de informações sobre obra parada em União Bandeirantes é apresentado pela deputada Cláudia de Jesus

Com o objetivo de cobrar transparência e celeridade, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou requerimento à Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) e à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), solicitando informações e providências quanto à morosidade na implantação do sistema de abastecimento de água no distrito de União Bandeirantes, a 160 quilômetros de Porto Velho.



A deputada reforça que a comunidade aguarda há anos por um serviço básico essencial. “Essa obra representa um marco para o fortalecimento da infraestrutura hídrica da região e não pode continuar parada. Precisamos de respostas e providências urgentes para garantir dignidade à população de União Bandeirantes”, afirmou Cláudia de Jesus.



No pedido, a parlamentar também requer detalhes sobre o andamento da ligação da Estação de Captação e Tratamento de Água (ETA), uma obra prevista no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que tem papel estratégico na melhoria da infraestrutura hídrica da região.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar