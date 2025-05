Deputado Luizinho Goebel participa da festa de aniversário de Seringueiras e entrega 200 mil alevinos a piscicultores

O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) participou nesta quinta-feira, 08 de agosto, da festa de aniversário de emancipação do município de Seringueiras, localizado na região central de Rondônia. A convite do prefeito Armando Bernardo da Silva, o parlamentar prestigiou o evento que celebra mais um ano de história da cidade e inclui uma série de atividades voltadas à população.



Entre as ações realizadas durante as comemorações, um dos destaques foi a entrega de 200 mil alevinos a piscicultores locais, medida que visa fomentar a piscicultura e fortalecer a produção rural do município. A distribuição dos alevinos representa um incentivo direto aos produtores que dependem da atividade para geração de renda e desenvolvimento econômico.



Durante a programação, Luizinho Goebel reforçou seu compromisso com os municípios do interior e destacou a importância de apoiar iniciativas voltadas ao setor produtivo, como a piscicultura, que tem crescido de forma significativa em diversas regiões de Rondônia.



A festa contou com a presença de autoridades locais, lideranças políticas, agricultores, produtores rurais e moradores, que acompanharam as atividades organizadas pela Prefeitura de Seringueiras. Além da entrega dos alevinos, houve apresentações culturais, esportivas e ações de cidadania que mobilizaram a população em clima de celebração.



A participação do deputado em eventos como o de Seringueiras reafirma sua atuação voltada ao fortalecimento das comunidades rurais e apoio aos pequenos e médios produtores, promovendo políticas públicas que beneficiam diretamente o desenvolvimento sustentável da região.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar