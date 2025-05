Deputado Nim Barroso garante R$ 2 milhões para construção de UBS no bairro Capelasso, em Ji-Paraná: saúde mais perto de quem mais precisa

Reafirmando seu compromisso com a saúde pública e com o bem-estar da população de Rondônia, o deputado estadual Nim Barroso garantiu a destinação de R$ 2 milhões para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Capelasso, em Ji-Paraná. O recurso foi viabilizado por meio de uma sólida articulação política, a partir do pedido do vereador Marcelo Lemos, que conhece de perto a realidade da comunidade e tem sido um elo importante entre os moradores e a Assembleia Legislativa.



A nova UBS representa muito mais do que uma estrutura física. É a realização de um sonho antigo de muitas famílias da região, que há anos convivem com a falta de atendimento médico próximo. Por muito tempo, os moradores precisaram se deslocar longas distâncias e enfrentar filas para receber um simples atendimento. Agora, com esse investimento, surge a esperança de uma saúde mais acessível, humanizada e eficiente.



Para o deputado Nim Barroso, levar saúde para perto das pessoas é uma das principais missões da vida pública.



“Nós trabalhamos com o coração, com seriedade e com compromisso. Onde houver necessidade, estaremos em busca de soluções. E quando temos ao nosso lado parceiros como o vereador Marcelo Lemos, que conhece as ruas, escuta o povo e traz as demandas com verdade, tudo flui com mais força e propósito”, destacou o parlamentar.



Além de beneficiar diretamente os moradores do Capelasso, a nova UBS ajudará a desafogar outras unidades de saúde da cidade, promovendo uma melhor redistribuição dos atendimentos e mais agilidade nos serviços. Trata-se de um avanço importante para a atenção básica de saúde em Ji-Paraná, que reforça o cuidado do poder público com quem mais precisa.



Essa conquista mostra que, quando há compromisso e união, os resultados acontecem. Ji-Paraná segue avançando com trabalho, parcerias e fé em dias melhores.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar