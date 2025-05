Deputado Nim Barroso garante R$ 250 mil para fortalecer a saúde de Ji-Paraná a pedido do vereador Willian Cândido

A saúde pública de Ji-Paraná recebeu uma excelente notícia. O deputado estadual Nim Barroso destinou R$ 250 mil em emenda parlamentar para a compra de materiais permanentes que irão reforçar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.



A liberação do recurso aconteceu a pedido do vereador Willian Cândido, que tem sido uma das principais vozes em defesa da saúde e do bem-estar da população jiparanaense.



“Essa conquista é fruto de um trabalho sério e de uma parceria sólida com o deputado Nim Barroso. Fizemos esse pedido pensando em cada cidadão que depende do serviço público de saúde”, afirmou Willian.



Os recursos serão transferidos diretamente à Prefeitura Municipal de Ji-Paraná e utilizados para melhorar a estrutura das UBSs, garantindo mais qualidade e dignidade no atendimento à população.



Mais que números, essa ação representa compromisso, sensibilidade e resultado: é o deputado Nim Barroso, o amigo da gente, trabalhando por Rondônia.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar