Presidente da Assembleia Legislativa prestigia 3º Encontro do Agronegócio em Monte Negro

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos) marcou presença na abertura do 3º Encontro do Agronegócio e Feira de Negócios de Monte Negro, realizado nesta sexta-feira e que acontece nos dias 9 e 10 realizado pela ASBEMON.



O evento reuniu representantes do setor agrícola, empresários, especialistas e autoridades públicas para debater inovação, sustentabilidade e estratégias de fortalecimento do agronegócio local.



Redano, conhecido por seu apoio ao setor produtivo e ao desenvolvimento regional, destacou a importância da iniciativa promovida pelo prefeito Ivair José Fernandes, que tem impulsionado políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia rural.



“Eventos como esse são fundamentais para aproximar o poder público dos produtores rurais e empreendedores, promovendo conhecimento, inovação e novas parcerias”, afirmou o parlamentar durante sua participação nos painéis temáticos e nas rodadas de negócios.



A programação do evento incluiu exposição de tecnologias agrícolas, networking e palestras com especialistas. Para encerrar cada dia de atividades, foram realizados shows com as duplas Alan & Aladin (dia 9) e Glauber & Gleydson (dia 10), proporcionando momentos de confraternização entre os participantes.



A presença de Alex Redano reforçou o compromisso com o fortalecimento do agronegócio e a valorização dos produtores rurais de Rondônia, consolidando a parceria entre o setor público e o setor produtivo do município.



Texto Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO