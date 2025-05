Emenda parlamentar da deputada Cláudia de Jesus fomenta agricultura familiar em Alto Alegre dos Parecis

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) fez a entrega de equipamentos agrícolas para a Associação Regional de Cooperação Agrícola (Arca) da cidade de Alto Alegre dos Parecis. O valor do investimento é de R$ 100 mil via emenda parlamentar.



Foram adquiridos uma carreta agrícola metálica hidráulica basculante, uma rosca transportadora, perfurador de solos hidráulicos, uma roçadeira hidráulica central e lateral, cinco motocultivadores a gasolina. A deputada atendeu solicitação de lideranças como Lula do Assentamento.



"São equipamentos que vão auxiliar toda comunidade na produção de café da região. Essa comunidade tem um grupo de mulheres que trabalha no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do governo federal. E com esses equipamentos eles vão ter mais capacidade de organizar a produção, gerar emprego e renda", disse a deputada.



A entrega ocorreu na tarde desta quinta-feira, 08, na Linha P-34, Km 09, acampamento Che Guevara. Mais de 90 famílias são beneficiárias da Associação, que terão modernização tecnológica na produção agrícola. O investimento da deputada reduz o êxodo rural e ajuda no escoamento e redução de custos dos produtores. Os recursos foram solicitados pela comunidade, lideranças regionais como Lula do Assentamento e Lúcia Alves Ferreira Guerra, que preside a Associação.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar