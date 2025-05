Deputado Delegado Camargo solicita melhorias em Unidades Básicas de Saúde de Alto Alegre dos Parecis

O deputado estadual Delegado Camargo, por meio da Indicação n.º 12145/2025, solicitou ao Governo do Estado a destinação de recursos para a reestruturação de seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município de Alto Alegre dos Parecis. As unidades enfrentam atualmente condições estruturais precárias, que comprometem a qualidade do atendimento à população.



As UBS são fundamentais para a atenção primária à saúde, funcionando como a principal porta de entrada dos cidadãos ao sistema público. No entanto, diversas unidades no município sofrem com infiltrações, instalações elétricas e hidráulicas comprometidas, ausência de climatização, mobiliário inadequado e espaços físicos limitados.



Para o parlamentar, essas deficiências impactam diretamente na dignidade dos usuários e nas condições de trabalho dos profissionais de saúde. “Investir na estrutura das UBS é garantir mais dignidade aos usuários e mais segurança aos servidores. A saúde precisa ser prioridade, especialmente na base do atendimento”, destacou Delegado Camargo.



O deputado reafirmou seu compromisso em continuar fiscalizando e cobrando ações efetivas que melhorem a infraestrutura da saúde básica, assegurando um atendimento mais eficiente e humanizado à população de Alto Alegre dos Parecis.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: SECOM | ALE/RO