Deputado Delegado Lucas anuncia emenda de R$ 6 milhões para Buritis

O município de Buritis vai receber, em 2025, o maior volume de recursos já destinados de uma única vez por um deputado estadual. O anúncio foi feito pelo deputado Delegado Lucas, que confirmou R$ 6 milhões em emendas parlamentares para investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e agricultura.



O valor histórico é resultado de uma atuação conjunta com vereadores do município. Segundo o parlamentar, a parceria com a base política local tem sido fundamental para garantir que as demandas prioritárias da população cheguem com clareza ao Poder Legislativo estadual.



"Queria agradecer aos vereadores Ivan da Farmácia, Lucas da 50, Renato Leitão, Juliana Cibely, José Lopes e Gilberto Aparício por estarem conosco nesse projeto, indicando de fato as reais necessidades do município. Esse recurso vai chegar em setores que impactam diretamente a vida das pessoas. A união com os parlamentares de Buritis é o que torna isso possível", afirmou Lucas.

Com os novos valores destinados para 2025, o total de recursos levados por Delegado Lucas a Buritis ultrapassa R$ 17 milhões desde o início do mandato.



Apenas nos dois primeiros anos, o deputado já havia encaminhado mais de R$ 11 milhões para Buritis.

Ainda de acordo com o deputado, o investimento anunciado ao município vai contemplar ações importantes, como aquisição de equipamentos, apoio a unidades de saúde, melhorias em escolas e estradas, além de suporte ao setor produtivo local.



A previsão é de que os recursos comecem a ser liberados ao longo das próximas semanas, conforme cronograma dos convênios e projetos apresentados pela prefeitura. “Buritis pode esperar ainda mais. Seguiremos juntos, ouvindo a comunidade e garantindo que cada centavo investido retorne em melhorias reais para o povo”, finalizou.





