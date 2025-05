Deputado Alex Redano solicita instalação de quiosque para emissão de RG na Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste

Atendendo à solicitação do vereador Ferrerinha, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia, com cópia à Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), solicitando a instalação de um quiosque para emissão da Carteira Nacional de Identidade (RG) nas dependências da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste.



A proposta tem como objetivo garantir o acesso da população ao serviço de emissão de identidade, especialmente àqueles que não possuem acesso à internet e enfrentam dificuldades para realizar o agendamento digital. Conforme apurado pelo parlamentar, há uma demanda significativa na cidade, onde muitos moradores têm enfrentado obstáculos para obter o documento, uma vez que os agendamentos presenciais são escassos e a alternativa virtual não está ao alcance de todos.



“O objetivo é assegurar dignidade e cidadania para as pessoas que mais precisam. Em pleno século XXI, ainda temos uma parcela da população sem acesso à internet ou sem habilidades para lidar com serviços digitais. Essa ação visa corrigir essa desigualdade e facilitar o acesso ao RG”, destacou Redano.



A iniciativa também representa uma medida de inclusão social e de fortalecimento da presença do Estado nas comunidades. A expectativa do deputado é de que o Governo do Estado e a SESDEC atendam com celeridade à indicação, dada a relevância do pleito para a população de Ouro Preto do Oeste.





Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO