Reforma e ampliação dos leitos de UTI do Hospital Regional de Vilhena avança com recursos destinados por Ezequiel Neiva

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem acompanhado de perto as obras de reforma e ampliação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena, no Cone Sul. A obra, que visa modernizar a estrutura e elevar a qualidade do atendimento prestado à população, está sendo realizada com investimento de R$ 2 milhões, viabilizados por meio de uma emenda individual do parlamentar.



A obra está em pleno andamento e, conforme informado pela empresa responsável, sua conclusão está prevista para os próximos 60 dias. A iniciativa atende a uma solicitação da vereadora Rose Batista da Saúde (União Brasil). “Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva por ser um parceiro comprometido com a nossa saúde e por garantir inúmeros investimentos que estão mudando a realidade do setor em Vilhena”, destacou a vereadora.



Durante visita técnica às obras, o deputado Ezequiel Neiva ressaltou a importância da nova estrutura para o atendimento da população. “Mais uma vez estamos aqui para vistoriar a ampliação e reforma dos leitos de UTI. Cada leito contará com box individual e todos os equipamentos necessários para garantir qualidade ao trabalho dos profissionais de saúde além de assegurar o acolhimento adequado aos pacientes que necessitam de atendimento especializado”, afirmou o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO Projeto completa modernização e ampliação dos leitos de UTI (Foto: Nilson Nascimento)



O projeto contempla modernização e a ampliação de 17 para 20 leitos de UTI, o que representa um avanço significativo para a capacidade de atendimento em saúde de Vilhena e dos municípios vizinhos. O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também acompanhou os trabalhos e enalteceu a parceria entre os entes públicos. “Em poucas semanas, o município de Vilhena assim como todo Cone Sul poderão usufruir dessa obra. É fruto do esforço conjunto do deputado Ezequiel Neiva, do governador, coronel Marcos Rocha, e do prefeito Delegado Flori”, declarou.



O prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos), reforçou o impacto positivo da reforma para a rede municipal de saúde. “Estamos transformando a antiga ala ortopédica em uma estrutura com padrão de hospital particular, com o mesmo nível das melhores alas de internação do estado. Tudo isso graças ao apoio do deputado Ezequiel Neiva, que tem demonstrado sua verdadeira força em nossa região”, afirmou.



Para Ezequiel Neiva, a concretização da obra é resultado de uma gestão articulada e comprometida com o bem-estar da população. “Essa é uma ação construída em parceria com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que não mediu esforços para liberar os recursos, e com o prefeito Delegado Flori, que tem sido um grande aliado. Nosso objetivo é entregar uma saúde mais eficiente e humana para Vilhena e todo o Cone Sul”, finalizou o deputado.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Nilson Nascimento / Assessoria Parlamentar