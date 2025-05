Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, solicita Rondônia Cidadã para o condomínio pró-moradia Leste, em Porto Velho

Reforçando o compromisso com a inclusão social e a cidadania, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), para que o programa Rondônia Cidadã seja levado ao condomínio Pró Moradia Leste, na capital Porto Velho.



A indicação surgiu a partir de relatos recebidos pelo parlamentar, dando conta da situação de vulnerabilidade enfrentada pelos moradores do local, que convivem com dificuldades de acesso a serviços públicos básicos. A comunidade, formada majoritariamente por famílias de baixa renda, carece de assistência social, jurídica e de saúde, entre outras demandas fundamentais. “Nosso mandato tem o compromisso de fazer com que as ações do Governo cheguem até quem mais precisa. O Pró Moradia Leste é uma região carente de serviços essenciais, e o programa Rondônia Cidadã tem a capacidade de transformar realidades por meio do acesso facilitado à cidadania”, destacou Alex Redano.



O Rondônia Cidadã é um programa estadual que promove mutirões de atendimento em diversas áreas: emissão de documentos, orientações jurídicas, atendimentos médicos e odontológicos, serviços de assistência social, cadastro em programas sociais, atividades culturais e recreativas, entre outros. As ações são realizadas em regime de parceria entre o Governo de Rondônia e órgãos municipais, estaduais e federais, com participação de voluntários e servidores públicos.



Importância social da ação:



A presença do programa em comunidades vulneráveis tem se mostrado essencial para reduzir desigualdades, facilitar o acesso a direitos básicos e garantir dignidade à população. Muitos moradores de áreas periféricas enfrentam obstáculos financeiros e logísticos para acessar serviços que, por meio do programa, são oferecidos gratuitamente e de forma descentralizada.



Além disso, o Rondônia Cidadã promove a aproximação entre o poder público e a sociedade, fortalecendo o sentimento de pertencimento e cidadania. A ação proposta por Redano representa mais do que uma simples indicação administrativa, ela é um passo concreto para ampliar o alcance das políticas públicas e valorizar os cidadãos esquecidos pelas estruturas formais de atendimento.



“O papel do legislativo é justamente esse: ser a ponte entre a população e o governo, apontando as demandas reais das comunidades. Esperamos que o Governo do Estado atenda essa solicitação com a urgência que o caso exige”, concluiu o presidente.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO