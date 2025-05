Eyder Brasil propõe linha de crédito emergencial para mães atípicas em Rondônia

Com o olhar voltado para a inclusão e a autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade, o deputado estadual Eyder Brasil apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia sugerindo a criação de linha de crédito emergencial específica para mães atípicas, no âmbito do Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores – PROAMPE.



A proposta busca atender mães que se dedicam integralmente aos cuidados de filhos com deficiência, incluindo transtorno do espectro autista (TEA) e outras condições que demandam atenção constante. Segundo o parlamentar, muitas dessas mulheres enfrentam enormes barreiras para manter uma renda estável ou empreender, justamente pela rotina intensa de cuidados.



A linha de crédito sugerida prevê condições especiais, como juros reduzidos, até 18 meses de carência, prazos estendidos para pagamento, além de flexibilização de garantias. O foco é atender, prioritariamente, mães de baixa renda, cadastradas em programas sociais ou que possam comprovar a condição atípica de seus filhos.



“O que queremos é oferecer dignidade e oportunidade para essas mulheres que muitas vezes abrem mão da própria carreira para cuidar dos seus filhos. Com esse apoio, elas podem iniciar um pequeno negócio, garantir sua renda e seguir com mais autonomia e esperança”, defendeu Eyder Brasil.

Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria Parlamentar