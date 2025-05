Deputado Ismael Crispin lidera maior audiência pública do Vale do Guaporé sobre o futuro do Zoneamento em Rondônia

A atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE) de Rondônia foi debatida com grande participação popular na audiência pública realizada nesta sexta-feira (9), no Teatro Municipal de São Miguel do Guaporé. O evento foi promovido pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Ismael Crispin, e reuniu lideranças de sete municípios do Vale do Guaporé.



Na abertura da audiência, o deputado Ismael Crispin destacou a importância do momento histórico para o desenvolvimento de Rondônia. “A nossa missão é ouvir, registrar e transformar essas falas em instrumentos concretos de política pública. A atualização do zoneamento é uma ferramenta de justiça territorial que vai garantir segurança jurídica para quem vive, produz e protege a terra”, declarou o parlamentar. Ele também agradeceu ao governador Marcos Rocha por retomar o debate com o compromisso de garantir escuta ampla da sociedade. “Esse é o momento certo para avançarmos. 2025 é o ano do diálogo, da construção e da decisão”, reforçou.



Ismael também destacou o empenho da Assembleia Legislativa em promover um processo transparente e participativo: “Estamos cumprindo nosso papel de aproximar o povo do processo legislativo. A presença massiva dos municípios aqui hoje prova que a população quer ser ouvida e quer colaborar na construção de um zoneamento equilibrado e eficaz.”



A audiência contou com a presença de prefeitos e comitivas de Seringueiras, Urupá, Nova Brasilândia, Alvorada do Oeste, São Francisco do Guaporé, Costa Marques, além de vereadores, presidentes de associações, sindicatos rurais, produtores e estudantes. O prefeito anfitrião, coronel Edilson Crispim, elogiou a iniciativa e afirmou que “o que está em jogo é o direito de crescer. O povo do Vale do Guaporé está com o sapato apertado. Nós queremos o progresso e precisamos de segurança para continuar produzindo.”



A parte técnica da audiência foi conduzida pela engenheira florestal Débora Rosa, da SEDAM, que apresentou o histórico do zoneamento em Rondônia e explicou as bases da proposta de atualização. “Estamos diante de uma ferramenta que orienta o uso do solo, protege o meio ambiente e garante segurança jurídica ao produtor. O estudo já foi feito, validado e precisa ser atualizado para refletir o crescimento que Rondônia teve nos últimos 25 anos”, explicou.



Representando a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, o secretário-executivo Eric Charlles reforçou que o zoneamento não altera limites de unidades de conservação, mas é essencial para orientar políticas públicas e processos de licenciamento. “Estamos aqui para fortalecer a gestão participativa. Não se trata apenas de um mapa, mas de uma ferramenta que define o futuro do nosso estado”, afirmou.



A audiência teve ainda a participação dos deputados estaduais Luizinho Goebel, Edevaldo Neves e Taissa Sousa — vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente — e da deputada federal Silvia Cristina. “Fico emocionada em ver esse movimento de escuta. Chega de reunião que não dá em nada. A população quer resultado, e esse debate é uma semente plantada para garantir um futuro digno a quem vive e trabalha no campo”, disse Silvia.



Em suas falas, lideranças locais e representantes do setor produtivo expressaram apoio à proposta de atualização. Edson Afonso, da FAPERON, reforçou o compromisso do setor agropecuário com a legalidade e o desenvolvimento. “Sem segurança jurídica, não há como produzir. E essa audiência demonstra o caminho certo”, afirmou.



Ao encerrar a audiência, Ismael Crispin reiterou seu compromisso com os produtores, com o meio ambiente e com o progresso do estado. “Nós estamos aqui para resolver, não para adiar. Vamos construir juntos um zoneamento justo, moderno e eficaz. É esse o nosso dever com Rondônia”, finalizou.



A próxima audiência pública será no dia 22 de maio, no município de Nova Mamoré.

Texto: Laila Moraes | Jornalista

Fotos: Jiuliano Salim