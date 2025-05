Licença-prêmio para servidores da Emater é conquista com apoio da deputada Cláudia de Jesus

Com o objetivo de garantir reconhecimento e valorização aos servidores da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) votou favoravelmente, nesta última terça-feira (6), à concessão da licença-prêmio por assiduidade, atendendo à Indicação nº 5249/2024, de sua autoria.



A conquista representa um avanço importante para os trabalhadores da Emater, que há mais de dez anos enfrentam defasagem salarial e falta de benefícios. A deputada, que tem trajetória ligada à defesa da agricultura familiar, celebrou o resultado da votação e parabenizou o Executivo estadual pela sensibilidade à causa.



“Temos a certeza de que o governador Marcos Rocha está sensível à causa da Emater, tanto pelas situações vivenciadas pelos empregados quanto pela importância que a instituição representa para a geração de emprego e renda no campo e nas cidades e por sua importância na construção do PIB estadual”, afirmou Cláudia de Jesus.



Na última quarta-feira (7), Cláudia participou de nova reunião com representantes dos trabalhadores, incluindo o presidente do sindicato Maciel Fidelix Rosa e o presidente da Associação dos Empregados da Emater, Jurandir Pereira de Moura, reafirmando o compromisso com a recomposição salarial e a contratação de novos servidores.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar