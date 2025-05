Laerte Gomes participa de encontro de cafeicultores em evento sobre tecnologia e sustentabilidade em Ouro Preto do Oeste

Nesta quinta-feira (08), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou do “Dia Especial da Cafeicultura Tecnificada e Sustentabilidade”, evento que reuniu cafeicultores e produtores rurais da região, organizado pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric), em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).



O encontro contou também com o apoio do governador Cel. Marcos Rocha, através da Emater e da Idaron, além da presença da Associação de Cafeicultores da Região Matas de Rondônia (Caferon), uma das maiores referências no setor cafeeiro do estado.



Laerte Gomes, que estava acompanhado da primeira dama do Estado, Luana Rocha, tem se destacado como um grande incentivador da cafeicultura em Rondônia, marcou presença no evento reafirmando seu compromisso com o setor. “A cafeicultura é um dos pilares da economia do nosso estado e merece toda a atenção e investimento. A distribuição de mudas de qualidade e o apoio às associações rurais são ações fundamentais para o fortalecimento da produção e para garantir a sustentabilidade da cadeia produtiva”, destacou o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Durante o encontro, produtores tiveram acesso a palestras sobre novas tecnologias para o cultivo do café, estratégias para o aumento da produtividade e práticas sustentáveis que visam minimizar o impacto ambiental e aumentar a rentabilidade das lavouras.



“O café rondoniense tem se consolidado no mercado nacional e internacional pela sua qualidade. Nosso papel é seguir incentivando o pequeno e médio produtor, oferecendo suporte técnico e incentivando a adoção de novas tecnologias. Parabéns ao prefeito, Alex Testoni e ao presidente da Emater, Luciano Brandão pelo grande evento”, ressaltou Laerte Gomes.



A iniciativa também abriu espaço para debates sobre o futuro da cafeicultura no estado e a importância da união entre produtores, poder público e entidades privadas para alavancar o setor e promover o desenvolvimento sustentável da região.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar