Deputado Laerte Gomes participa de comemoração dos 37 anos de emancipação de Machadinho do Oeste

Neste 11 de maio, o município de Machadinho do Oeste celebra 37 anos de emancipação político-administrativa, marcando mais de três décadas de progresso e desenvolvimento para a região. Em comemoração à data, diversas atrações musicais, culturais e esportivas estão programadas para envolver a comunidade e destacar a trajetória de conquistas do município.



O deputado Laerte Gomes esteve presente na comemoração, reafirmando seu compromisso com o município e destacando a importância de Machadinho do Oeste para o desenvolvimento do estado de Rondônia. "É uma honra poder participar deste momento histórico ao lado da população de Machadinho. Esse município tem um papel fundamental no crescimento da nossa região e merece todo o nosso apoio e reconhecimento", destacou o parlamentar.



Laerte Gomes reforçou ainda seu compromisso em continuar trabalhando por melhorias para a região, buscando recursos e investimentos que impulsionem o desenvolvimento local e garantam mais qualidade de vida para a população de Machadinho do Oeste.



A celebração dos 37 anos de emancipação político-administrativa do município é um marco para a comunidade, que celebra não apenas o passado, mas também as perspectivas de um futuro promissor.





Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar