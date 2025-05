Deputados aprovam recomposição salarial para servidores da Sepog

Os deputados da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovaram o Projeto de Lei Complementar (PLC) 128/2025 , que trata da recomposição salarial dos servidores da carreira de Gestão Governamental da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). A votação ocorreu durante a sessão ordinária desta semana.



O PLC altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar 748, de 16 de dezembro de 2013. A proposição busca corrigir a defasagem salarial da carreira, por meio de reajuste no valor dos vencimentos; criação de adicional de incentivo; correção dos percentuais de adicional de qualificação funcional; e alteração do tempo de promoção e progressão funcional.



Atualmente, a carreira de Gestão Governamental é composta por 78 servidores, distribuídos em cinco cargos. Essa carreira atua majoritariamente em nível estratégico, contribuindo para o planejamento, formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.



Segundo o governo, as medidas do projeto são amparadas em estudos de impactos orçamentários. O PLC recebeu 22 votos favoráveis e seguiu para sanção do Poder Executivo.



Mais informações sobre os projetos e as votações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) e no site oficial da Alero .

Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO