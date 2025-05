Emenda de Ezequiel Neiva beneficia área rural de Mirante da Serra com chegada de tubos PEAD

O município de Mirante da Serra iniciou a recepção dos primeiros tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), que serão usados para substituir antigas pontes de madeira e eliminar pontos baixos nas estradas da zona rural. A medida visa resolver problemas de acúmulo de água durante o período de chuvas, melhorando a trafegabilidade e segurança nas linhas rurais da região.



A ação é viabilizada por uma emenda parlamentar no valor de R$ 367.555,00, do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que tem se destacado pela atuação constante na melhoria da infraestrutura dos municípios de Rondônia.



Ao todo, serão 25 tubos instalados pela Secretaria Municipal de Obras, com a missão de garantir maior segurança aos moradores da zona rural, especialmente durante as chuvas, quando as pontes de madeira se tornam vulneráveis ao colapso. A expectativa da administração municipal é que as obras comecem nos próximos dias, com prioridade para os pontos mais críticos, identificados pelas equipes técnicas.



“Esses tubos vão transformar a realidade das nossas comunidades. Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva pela dedicação e pelo investimento em nosso município”, declarou o prefeito Neno Andrade (Republicanos), destacando a importância da ação para a segurança e qualidade de vida dos moradores.



Medida visa melhorar a trafegabilidade e segurança nas linhas rurais da região (Foto: Nilson Nascimento)



O vereador Martins (União Brasil) também ressaltou os benefícios da iniciativa. “Visitamos as comunidades e é uma grande satisfação ver a chegada dessa emenda, que trará benefícios diretos para quem vive e trabalha na área rural”, afirmou.



Autor da emenda, o deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância da medida para a segurança das famílias que dependem dessas vias. “O objetivo dessa emenda é substituir as antigas pontes de madeira, que representam um risco real para a segurança da população. A instalação dos tubos vai proporcionar uma trafegabilidade mais segura e duradoura, facilitando o deslocamento das famílias e garantindo melhores condições para quem vive nas áreas rurais”, afirmou o parlamentar.



Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), a atuação de Ezequiel Neiva se destaca como um marco na área de infraestrutura. “São várias ações como essa em todo o estado que garantem melhores condições de acesso para os moradores da zona rural. Ezequiel Neiva tem consolidado seu nome como um grande defensor das melhorias estruturais em Rondônia”, concluiu.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar