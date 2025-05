Presidente da Assembleia, Alex Redano, solicita oferta de cursos profissionalizantes para Ouro Preto do Oeste

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), encaminhou uma Indicação ao Governo do Estado, com cópia ao Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (IDEP), solicitando a oferta de cursos profissionalizantes no município de Ouro Preto do Oeste.



A proposta visa atender uma demanda urgente da população local, com a disponibilização de cursos nas áreas de Mecânico de Motocicletas e Panificação e Confeitaria. Segundo o parlamentar, a capacitação técnica é essencial para ampliar as oportunidades de emprego e fomentar o empreendedorismo na região.



"A qualificação profissional é uma ferramenta fundamental para inserir a população no mercado de trabalho. Esses cursos irão proporcionar conhecimento técnico e abrir novas possibilidades para quem busca uma fonte de renda ou uma recolocação profissional", destacou Alex Redano.



A solicitação foi apresentada após pedido feito pelo vereador Ferrerinha, do município de Ouro Preto do Oeste, que relatou a carência de opções de formação técnica para os moradores da cidade. Redano ressaltou a importância de o Estado investir em iniciativas que promovam o desenvolvimento social e econômico através da educação profissional.



"Acreditamos que, com o apoio do Governo e do IDEP, será possível implementar esses cursos com rapidez, atendendo à necessidade imediata da comunidade", concluiu o presidente da Assembleia.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO