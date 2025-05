Após solicitação do deputado Alan Queiroz, governo de RO realiza obras nas estradas vicinais de Candeias do Jamari

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) teve sua solicitação atendida pelo governo de Rondônia. Após solicitar a realização de obras urgentes nas estradas vicinais de Candeias do Jamari, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) está realizando a manutenção na região do Flor do Amazonas, como a estrada do Rio Preto, Linha 01, Linha 02 e Linha 03. A ação garante mais segurança e mobilidade para as famílias que vivem e produzem nesta região.



As vias foram severamente afetadas pelas fortes chuvas e pela cheia dos rios neste período de inverno amazônico, o que comprometeu o tráfego de veículos, dificultou o escoamento da produção agrícola e afetou diretamente o deslocamento de moradores, estudantes e trabalhadores da região. A situação exigia uma resposta rápida e eficaz do poder público para evitar maiores prejuízos sociais e econômicos.



O parlamentar destacou a agilidade na resposta por parte do governo de Rondônia, uma vez que as obras eram de extrema necessidade para a localidade. “Agradecemos ao governador Cel. Marcos Rocha, ao diretor-geral do DER Eder Fernandes e à 2ª Residência Regional do DER/RO por atender com agilidade essa importante demanda. Isso demonstra que estamos empenhados em atender e fornecer melhor qualidade de vida em todos os setores”, enfatizou.



A atuação do deputado Alan Queiroz reflete seu compromisso com o desenvolvimento das regiões rurais e a melhoria da infraestrutura de Rondônia. As obras de recuperação das estradas vicinais em Candeias do Jamari representam um importante avanço na garantia de acesso digno e seguro para as comunidades, contribuindo diretamente com a qualidade de vida da população e o fortalecimento da produção local.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Felipe Lima | Assessoria Parlamentar