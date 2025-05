Deputado Nim Barroso garante caminhonete para fortalecer ações sociais da Associação Carisma em Ação, em Ji-Paraná

O trabalho social realizado pela Associação Carisma em Ação (ACA), em Ji-Paraná, ganhou um importante reforço: a entidade foi contemplada com uma caminhonete Hilux cabine dupla, adquirida por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Nim Barroso.



A iniciativa tem como objetivo ampliar a estrutura e a mobilidade da associação, garantindo mais eficiência no atendimento às demandas da população. A Hilux permitirá que a ACA alcance áreas mais distantes e execute suas ações com maior agilidade e segurança.



O deputado Nim Barroso, conhecido como o “amigo da gente”, destacou seu compromisso com o fortalecimento de instituições que fazem a diferença na vida das pessoas. “Seguimos trabalhando por Rondônia, com responsabilidade e atenção às necessidades reais do nosso povo”, afirmou o parlamentar.



A destinação da emenda reforça a atuação de Nim Barroso em prol das causas sociais e do desenvolvimento das comunidades locais.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar