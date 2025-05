Deputado Alex Redano solicita contratação urgente de médicos para o Hospital de Extrema, em Porto Velho

O deputado estadual Alex Redano Republicanos) apresentou indicação ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), solicitando a contratação urgente de médicos especialistas para o Hospital de Extrema, localizado no distrito homônimo, em Porto Velho.



De acordo com o parlamentar, a unidade hospitalar possui estrutura adequada e está em funcionamento, mas carece de profissionais de saúde em áreas essenciais, como ginecologia, anestesiologia e cirurgia geral. A ausência desses especialistas compromete o atendimento à população e a capacidade de resposta do hospital em casos que exigem atendimento médico especializado.



“Recebemos informações de que o Hospital de Extrema está apto para atender a comunidade, mas enfrenta dificuldades por conta da falta de médicos. Isso prejudica diretamente a população local, que precisa se deslocar por grandes distâncias para receber atendimento especializado”, afirmou Redano.



Na justificativa da indicação, o deputado reforça que a presença de médicos qualificados é fundamental para diagnosticar, tratar e prevenir doenças, além de promover a saúde individual e coletiva da população. Ele destaca que a contratação desses profissionais é uma medida urgente e necessária para garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores do distrito de Extrema e regiões vizinhas.



“Diante da relevância do pleito, esperamos que o Governo do Estado e a Sesau atendam com brevidade essa demanda. A saúde da população de Extrema não pode esperar”, concluiu o parlamentar.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO