Mães compartilham histórias que inspiram

Quem compareceu a roda de conversas realizada no auditório da Uninassau, na noite da última terça-feira (6), teve a oportunidade de conhecer um pouco das histórias inspiradoras das mães Isabela Smanioto, Sandra Morato e Luciane Batista Didoné Silveira. As três foram convidadas de honra da Semana da Mãe Atípica, projeto de autoria do deputado Cirone Deiró, que está sendo executado, em Cacoal, com o apoio de vereadores, empresas e outras instituições do município. Durante aproximadamente 1h30, Luciane, Sandra e Isabela fizeram relatos, abordando desde a descoberta do diagnóstico da deficiência do filho, a momentos de superação dos próprios limites.



O amor pelos filhos, o apego religioso e o apoio, tanto por parte de profissionais, quanto de familiares e amigos, foram citados pelas participantes da roda de conversas, como fatores de suma importância na vida de uma mãe de pessoa com deficiência. De acordo com Luciane, Isabela e Sandra, o compartilhamento de ideais e experiências, também facilita o enfrentamento dos desafios diários. “Minha avaliação para movimentos como esse, por exemplo, de zero a dez, seria a nota máxima”, disse Sandra Morato.



Na visão das participantes, o compartilhamento das histórias aproxima e fortalece as mães. “Essa iniciativa é maravilhosa, porque geralmente a pessoa foca apenas em seu problema, mas quando ouve outras, vê que existe situações semelhante ou até piores e acaba conseguindo reunir forças para enfrentar aquilo”, explicou Isabela.



Ajudar outras mães, com as experiências vividas, conforme as participantes, é o que agrega maior valor a iniciativas como a roda de conversas. “É muito bom saber que estamos ajudando alguém que acabou de receber um diagnóstico e encontra-se perdido, acreditando que o mundo vai acabar e aí podemos dizer que não vai, porque esse momento de desespero vai passar”, disse Luciane.



Atividades para os filhos



Enquanto as mães compartilhavam experiências, aprendiam dicas práticas do dia adia, como preparar e conservar alimentos, ou mesmo verificavam sua situação de saúde, os filhos se divertiam aos cuidados dos acadêmicos do 5° período do curso de psicologia da Uninassau. “Estou gostando muito de tudo e quero voltar amanhã”, disse Gabriel Didone Silveira , de 14 anos. Sua prima Maria Beatriz Batista Didone de Paiva, de 12, também aprovou o atendimento recebido. “Gostei das atividades e das acadêmicas, que são muito legais”, disse.



O projeto é direcionado a mães e outros familiares de pessoas com deficiência. O primeiro dia do evento contou com a presença da reitora da Uninassau, em Cacoal, Rosangela Kiekow da Rosa, da coordenadora do Curso de Psicologia, Priscila Carreta, professores e acadêmicos da instituição, da vereadora Nice Condaque e da mãe atípica Ana Rúbia Menezes, que representou o deputado Cirone Deiró.



As atividades serão desenvolvidas durante todo o mês de maio, por meio da oferta de serviços em diversas áreas, relacionados a saúde mental, física e de estética. Haverá inclusive, um curso de autodefesa, que será ministrado pela Polícia Militar. Segundo os organizadores, algumas atividades passarão a ser oferecidas de forma permanente. Os interessados em se inscrever devem procurar o escritório regional do deputado Cirone Deiró, em Cacoal.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar