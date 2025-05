Comissão aprova proposta da deputada Cláudia de Jesus para agilizar apoio psicológico a vítimas de abuso

Durante reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizada nesta terça-feira (6), a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) participou dos debates sobre violência contra crianças e mulheres e celebrou a aprovação do seu Projeto de Lei Ordinária nº 544/2024, que propõe mudanças importantes na legislação estadual.



A proposta apresentada por Cláudia de Jesus altera a Lei nº 5.727/2024 para eliminar a exigência de laudo médico ou pericial como condição para que crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual tenham prioridade no atendimento psicológico na rede pública de saúde.



Crescimento da violência



Segundo a parlamentar, a medida busca remover obstáculos que dificultam o acesso imediato a serviços de saúde mental, principalmente em casos em que o abuso é psicológico e não deixa marcas visíveis. “Não podemos permitir que exigências burocráticas aumentem o sofrimento de quem já foi vítima. Essa mudança é fundamental para garantir um acolhimento rápido e digno”, destacou a deputada.



Cláudia de Jesus também chamou atenção para os altos índices de violência sexual contra menores, reforçando a importância de políticas públicas. Ela lembrou que o mês de maio é marcado pela campanha Maio Laranja, dedicada à prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, e que ações de conscientização serão levadas à 12ª Rondônia Rural Show Internacional, de 26 a 31 de maio, em Ji-Paraná.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar