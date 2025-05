Deputado Luizinho Goebel anuncia construção de ponte na Linha 85, no Distrito de Boa Esperança, em Chupinguaia

A tão aguardada construção da ponte sobre o rio Pimenta, na Linha 85 (RO-495), no Distrito de Boa Esperança, em Chupinguaia, está prestes a se tornar realidade. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos), que destacou o início das obras entre os meses de junho e julho de 2025, com investimento estimado em R$ 12 milhões.



A nova estrutura será uma ponte mista de concreto e aço, com 95 metros de comprimento e 8 metros de largura, substituindo a antiga ponte de madeira que foi destruída há cerca de sete anos pela força das águas. O projeto foi viabilizado por meio da articulação entre a Prefeitura de Chupinguaia, o Governo de Rondônia, e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sob a direção do coronel Éder. O apoio do governador Coronel Marcos Rocha foi decisivo para o andamento da obra.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Em suas redes sociais, Luizinho relembrou a trajetória de dedicação ao projeto: “Foram sete anos de trabalho, com indicações, visitas e reuniões junto aos diretores do DER e ao governador, até conseguirmos tirar esse sonho do papel”, afirmou o parlamentar.



A ponte será fundamental para o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso a serviços essenciais, beneficiando diretamente moradores da região. O deputado ressaltou que o projeto representa o compromisso de seu mandato com o desenvolvimento do interior do estado e a melhoria da infraestrutura rural.



O prefeito de Chupinguaia, Dr. Wesley, agradeceu ao deputado e ao governador Marcos Rocha pelo empenho: “É uma vitória do povo chupinguaiense, que há anos clama por essa ponte. Ela vai garantir segurança no transporte escolar e no deslocamento de todos que dependem dessa estrada”, declarou.



A construção da ponte reforça o compromisso do deputado Luizinho Goebel com o município de Chupinguaia e integra um pacote de investimentos que visa fortalecer a infraestrutura e a mobilidade na região sul de Rondônia.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar