Projeto de Cirone Deiró oferece programação diversificada para mães atípicas

Rodas de conversas, apresentações musicais, sorteio de brindes, além de diversos serviços relacionados as áreas de estética, saúde física e mental estarão a disposição das mães e outros familiares de pessoas com deficiência, durante todo o mês de maio, em Cacoal. As atividades estão amparadas por uma lei de autoria do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), que cria a Semana Estadual da Mãe Atípica. O projeto, pioneiro no país, está servindo de modelo para outros estados do Brasil. “O objetivo é cuidar de quem cuida”, afirmou o parlamentar.



A abertura do evento contou com a presença da reitora da Uninassau, em Cacoal, Rosangela Kiekow da Rosa, da coordenadora do Curso de Psicologia, Priscila Carreta, professores e acadêmicos da instituição, da vereadora Nice Condaque e da mãe atípica Ana Rúbia Menezes, que representou o deputado Cirone Deiró. “O deputado Cirone nos acolheu desde o início do seu mandato e está sempre ao nosso lado”, afirmou.



A vereadora Nice Condaque disse que é conhecedora da realidade das mães atípicas e que seu gabinete está a disposição para buscar políticas públicas em favor das pessoas com deficiência e seus familiares. “Apresentamos propostas para que a Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal ofereça atividades permanentes para as mães, como hidroginástica e exercícios funcionais”, disse.



As principais atrações do primeiro dia de evento foram uma roda de conversas com a participação das mães Isabela Smanioto, Sandra Morato e Luciane Batista Didoné Silveira e a apresentação musical da adolescente Milena Faustina Matias. Várias outras atividades serão realizadas durante todo o mês de maio, em diversos espaços da cidade.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar