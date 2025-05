Deputado Alex Redano indica ao Governo urgência na recuperação da RO-463 Governador Jorge Teixeira

O deputado estadual Alex Redano apresentou uma indicação ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), solicitando com urgência a limpeza marginal e a operação tapa-buracos na rodovia RO-463, que liga a BR-364 ao município de Governador Jorge Teixeira.



Segundo o parlamentar, a via encontra-se em condições críticas, com grande volume de vegetação invadindo as margens e comprometendo a visibilidade e segurança dos motoristas, além de inúmeros buracos que tornam o tráfego perigoso e dificultam o escoamento da produção agrícola da região.



“Recebemos diversas reclamações de moradores e condutores que utilizam a RO-463 diariamente. A falta de manutenção já inviabiliza até o uso do acostamento, aumentando o risco de acidentes. A situação exige providências imediatas por parte do Governo e do DER”, enfatizou Redano.



A indicação foi feita nos termos do artigo 188 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa e visa garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança aos usuários da rodovia e o fortalecimento da economia local.



“Precisamos manter nossas estradas em boas condições. Além da segurança dos motoristas, essa ação facilita o transporte da produção rural, que é uma das bases da economia nos municípios da região”, completou o deputado.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar