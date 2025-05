Trabalhadores da Emater passarão a receber licença prêmio por assiduidade

Os trabalhadores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) passarão a ter direito à Licença Prêmio por Assiduidade, conforme prevê o Projeto de Lei Complementar nº 827/2025 , aprovado pelos deputados estaduais durante a Sessão Ordinária de terça-feira (06/05) da Assembleia Legislativa de Rondônia.



A Emater passou a ser entidade autárquica por meio da Lei Estadual nº 3.937, de 2016, e, segundo o princípio constitucional da isonomia, essa adequação se faz necessária para garantir tratamento igualitário a todo o quadro de pessoal que compõe a estrutura direta e indireta do Executivo estadual.



O projeto, de autoria do Poder Executivo, também ressalta a importância da valorização dos servidores. “Além de corrigir um lapso na não observância dos gestores da administração pública estadual anteriores com os servidores da Emater, tem como objetivo maior garantir e aplicar um direito negligenciado ao longo dos anos”, explica o Executivo na Mensagem nº 47/2025, enviada à Casa de Leis.



IMPACTO FINANCEIRO



A proposta não gera impacto financeiro adicional imediato, já que a licença prêmio por assiduidade tem natureza indenizatória apenas em casos específicos — como o de servidores desligados que já haviam cumprido o período necessário para adquirir o benefício. Nessas situações, será devida a compensação retroativa proporcional ao tempo adquirido, cujo pagamento será realizado com recursos próprios já previstos na folha de pessoal de 2024. Trata-se, portanto, de uma medida de justiça funcional, que reconhece e assegura um direito historicamente ignorado, sem comprometer o equilíbrio orçamentário do Estado.









Texto: Isabela Gomes I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Secom - Governo de Rondônia