Deputado Delegado Lucas cobra manutenção urgente na RO-420, com risco de desabamento

O deputado estadual Delegado Lucas apresentou uma indicação ao governo de Rondônia, neste início de maio, solicitando com urgência a realização de serviços de manutenção na RO-420, especialmente no entorno da galeria de transposição de águas sobre o Rio Branco, na saída da Vila do Distrito de Rio Branco, sentido Jacinópolis, em Nova Mamoré. A solicitação foi encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).



Segundo justificou o parlamentar, a preocupação com a rodovia tem base no risco iminente de desbarrancamento do trecho, onde o solo está cedendo nos dois sentidos da rodovia, provocando o estreitamento da pista e aumentando o risco de rompimento total da estrada.



“Essa situação coloca em perigo todos os que utilizam a via diariamente, especialmente em um ponto com grande fluxo de veículos, incluindo ônibus escolares, caminhões e ambulâncias”, alerta Delegado Lucas.



O trecho da rodovia é estratégico para a região, por conectar os municípios de Nova Mamoré e Buritis, sendo vital para o transporte de mercadorias, acesso a serviços de saúde e mobilidade da população.



“Estamos tratando de uma questão que envolve a segurança de centenas de famílias e o direito de ir e vir de uma população que já enfrenta desafios diários com a precariedade da infraestrutura. O desmoronamento pode causar prejuízos graves e irreversíveis. Por isso, precisamos agir antes que aconteça uma tragédia”, destacou o parlamentar.



A indicação pede, de forma específica, a recuperação das barragens ao longo da galeria de transposição de águas sobre o Rio Branco, a fim de evitar colapsos estruturais e garantir a trafegabilidade com segurança.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: WhatsApp/Reprodução