Deputada Cláudia de Jesus defende valorização dos servidores da saúde

Com o objetivo de cobrar a valorização de todos os profissionais da saúde pública em Rondônia, a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa se reuniu nesta terça-feira (6) com representantes sindicais e o secretário de Saúde, Jefferson Rocha. A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), integrante da comissão, manifestou insatisfação com a ausência de propostas concretas para os servidores não médicos.



Durante a reunião, o secretário apresentou dados e projeções apenas para os médicos da rede estadual, deixando de fora os demais profissionais da saúde, mesmo após compromissos anteriores assumidos com os sindicatos. A postura da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) gerou frustração entre os presentes.



“A Sesau tinha condições de apresentar uma proposta abrangente, mas novamente ficamos sem resposta para grande parte da categoria. É desrespeitoso. Os servidores estão aguardando e merecem uma solução concreta para as perdas salariais que enfrentam há anos”, afirmou a parlamentar.



Como encaminhamento, foi formada uma comissão com representantes sindicais para acompanhar o andamento das negociações e a elaboração de uma nova proposta, cuja discussão foi agendada para o próximo dia 17 de junho.



Luta do Sintero



Cláudia de Jesus também elogiou a atuação dos sindicatos, destacando a firmeza na defesa dos direitos da categoria. “A luta de vocês tem incomodado, e é justamente isso que faz avançar. Parabéns ao Sintero e aos demais sindicatos pela resistência e compromisso com os servidores”, declarou.



Além da revisão da tabela salarial, os sindicatos também aguardam respostas sobre reajustes no auxílio-alimentação e no auxílio-transporte, temas que já foram objeto de reuniões anteriores, mas ainda sem retorno por parte da secretaria.





Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar